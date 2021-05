Als Ghadaffi vluchtelingen tegenhoudt is ie een wrede dictator.

Erdogan zegt dat ie geld wil anders gaan de poorten open, dan is ie een bevriend staatshoofd en krijgt ie geld.

Marokko heeft een akkefietje in de Westelijke Sahara en een persoon die het daar niet mee eens is ligt in een Spaans ziekenhuis.

Dus, uitleveren of de poorten gaan open voor de vluchtelingen richting Spanje.

Dus...

Deze persoon uitleveren aan Marokko of niet? En zo nee, als er morgen weer 5000 mensen Ceuta binnenkomen, dan wel? Of 500.000 in het komende jaar?

Oh, over uitleveren gesproken: Hoeveel van deze nieuwe Europeanen zouden doorreizen?

Of gewoon iedereen die binnenkomt in 2025 beoordelen op aanvraag in Nederland en een Miele geven al dan niet na een generaal pardon?