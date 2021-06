Diefstal/inbraak is het allerlaagste wat er is! (Na moord en verkrachting)

Er is wel eens bij ons thuis ingebroken. Wij lagen boven te slapen. De volgende ochtend kom ik beneden: alle kasten open getrokken, laptops weg, deur open gebroken. Die laptops waren van het werk, dat was niet zo erg, gewoon verzekeringswerk.

Het aller kutste is dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis! Wij lagen boven en hebben (gelukkig?) niks gehoord. Ze zijn ook alleen in de keuken geweest. Maar voor hetzelfde geld komen ze naar boven en bedreigen ze je IN JE EIGEN HUIS met een mes of pistool! Hoe traumatisch is dat!

Maar ook in ons geval heeft het denk ik wel een half jaar geduurd voordat we weer echt diep konden slapen. Elk piepje wat je hoort is verdacht. We hebben ons gevoel van veiligheid deels terug kunnen kopen met een alarmsysteem.

Dit soort misdaden (het psychische deel) mag van mij veel zwaarder bestraft worden! Voor elke diefstal/inbraak (waarde van de buit maakt niet uit voor de psychische gevolgen): 10 jaar dwangarbeid!

Op die manier kunnen we misschien weer een maak-industrie opzetten, voor mondkapjes bijvoorbeeld voor de volgende pandemie.