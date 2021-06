Het CDA was ooit een brede volkspartij in het centrum van de macht. Toen kwamen Paars, Pim & de PVV en was het CDA opeens een club voor mensen die wel graag ergens de baas over willen spelen maar niet weten waarvan en waarom, plus Pieter Omtzigt. En na afgelopen weekend is het alleen nog maar een club voor mensen die wel graag ergens de baas over willen spelen maar niet weten waarvan en waarom. Ondertussen zijn alle CDA-stemmers weggelopen en/of dood en alsof dat nog niet sneu genoeg is moet Wopke Hoekstra vandaag in het kamertje van Mariëtte Hamer uitgelachen worden door achtereenvolgens Gert-Jan Segers (die ooit, in een ver verleden, regeren met Mark Rutte uitsloot) en Lilianne Ploumen (die ooit, in een ver verleden, werd geboren als dochter van de melkboer).

Nu kan het 35e vvd-Kamerlid in de T. wel schrijven dat het opstappen van Pieter Omtzigt (degen met wiens functie elders al het gelazer begon) juist goed is voor de formatie, maar zoals wij het zien zij er voor Hoekstra op dit moment drie opties. Óf hij gaat in een kabinet zitten als waar hij gezien de chaos binnen zijn eigen gelederen zelfs door de ChristenUnie of PvdA/GroenLinks als het lulletje van de coalitie gezien wordt. Óf hij gaat de oppositie in met een fractie vol door Jack de Vries geselecteerde jaknikkers voor een kabinet Hoekstra I dat er nooit zal komen. Óf hij dringt aan op nieuwe verkiezingen die hij glansrijk gaat verliezen.

En hoe is uw maandag?

UPDATE: """Hoekstra wil dolgraag dat Omtzigt terugkomt bij CDA""". Denk het niet, Wopke.