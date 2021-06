En om een beetje in de tragiek te blijven, een al eerder geplempt nummer,

Erg onderschat zwartgallig nummer.

I keep the love and the hate.

I keep the dignity and fate,

I keep all the reasons why, So many milions have to die,

I keep the dreams and I keep the fears,

I keep it all,

I keep the tears.

youtu.be/qJlclnJ9Ikk

Brandos, The Keeper.