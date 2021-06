Sjonge jonge. Water is nat, de paus is katholiek, André Hazes junior heeft iets op Instagram gezet en de superrijken op deze aarde betalen bijna geen belasting over al die supervele centjes die ze hebben verdiend. Dat blijkt uit onderzoek van Pro Publica. Het gaat onder meer om Elon Musk (bekend van de ruimtereizen), Jeff Bezos (bekend van de ruimtereizen), Warren Buffet, Michael Bloomberg en George Soro... WAT? GEORGE SOROS? Stelletje antisemieten daar bij Pro Publica! Iedereen weet dat alle kritiek op George Soros altijd antisemtisme is! George Soros is gewoon een hele handige ondernemer die zijn geld bovendien altijd een maatschappelijke bestemming geeft, bijvoorbeeld de in het Nederlandse parlement verkozen partij Volt! Volt heeft namelijk allemaal goede standpunten en dan is buitenlandse inmenging dikke prima! Hebt u het nou nog steeds over George Soros? Hoe kan dat? Antisemiet! Stop nu met lezen! Anders sturen we Joshua Livestro, Arend Jan Boekestijn en de voltallige afdeling politicologie van de UvA op u af! Gatverdamme zeg! U lijkt wel een weekendredacteur van de Volkskrant! Het is helemaal niet erg dat George Soros de belasting ontduikt, de overheid geeft dat geld toch alleen maar uit aan mondkapjes die ze niet nodig hebben en/of het onderhoud van wegen! Zo. Waar waren we ook alweer? Oh ja. Warren Buffet. Wat een gemene belastingontduiker is dat zeg. Bah bah bah.