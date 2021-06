Hoiheehoitjes leuke lieve gekke mensjes! Zo tof dat jullie weer kijken naar de Vijf Uur Show (met moi, Viola Holt, niet die geflopte SBS-nepzooi met dat humorloze zeikwijf van Kassa). Vandaag gaan we het hebben over antivaxxers en andere verzetstrijdende realisten waar justitie nauwelijks vat op lijkt te krijgen. Zo kregen wij een briefkaartje van ene Marianne Z. Marianne schrijft: "Ik heb in korte tijd zeker zes miljoen vrienden dood zien gaan aan een spontane hersenbloeding vlak na hun vaccinatie. En de MSM schrijven er niet over!1!!1!! Vijf Uur Show zeg er wat van!". Zozo die Marianne, dat is niet niks hè? En dan ook nog eens al die containers vol overtuigend bewijs die je er bij levert, wij schrikken daar van. Maar naar ons wordt niet geluisterd. Terwijl wij al maanden waarschuwen voor de gevolgen van vaccineren zoals: plotselinge 5G-ontvangst via je oksel, televisie die spontaan begint te zappen als je er bij in de buurt komt, voortdurend zin hebben in babybloed, uitbreidende jeukende plekken met reptielachtige schubben op je huid, ontembare drang belasting te betalen, op onverklaarbare wijze Microsoft Windows op je Macbook, pijn aan radiokies en natuurlijk het ImMuUnSyStEeM dat niet meer reageert op vitamine D. Wij hebben ook zelf onderzoek gedaan op Facebook, want wij verdiepen ons, en we kijken altijd alles van Cafe Weltschmerz. Daarom weten we dat gevaccineerde schapen levensgevaarlijke onzichtbare spike-eiwitten zo groot als het hoofd van Robert Jensen kunnen afscheiden en daarmee niet-gevaccineerden besmetten. Eén keertje een gevaccineerde knuffelen is al voldoende om jezelf alsnog uit te leveren aan Bill Gates Great Reset Big Pharma NWO. Zo ben ik zelf MAGNETISCH geworden door de spike-eiwitten van een gevaccineerde (bewijs na de break). Ik denk wel eens, lieve mensjes, ik denk wel eens lekker gek mens dat ik 'r ben, dan denk ik van: woonde ik maar in Forumland een apart land voor ongevaccineerden. Nou lieverds, het was weer toppiejoppie gezellie! Volgende week hebben we het met Lieke van Lexmond uitgebreid over de invloed van volle maan op haar menstruatie. Tot kijks, hou je haaks, toitoitoi, dikke zoen van jullie eigenste Viootje X0XX0 *tuuttuut* *kriooeek*