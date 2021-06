Mooi toch? Nederland. Dorp in de verte. Weilanden vol grutto, snip en kievit. Akkers met aardappels voor demense, snijmaïs voor dekoeie, uitjes erbij en wat tulpjes voor de export. Grasland met vee. Strookie bloemen langs de akkerranden voor de zoembeestjes. Landweggetjes voor de Eenzame Fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. En dan in de winter schaatsen over de slootjes, en dan koek & zopie halen bij boer Sywert die probeert een centje bij te verdienen. Rij de Randstad uit en Dit Nederland is er nog steeds. Maar niet als het aan Nieuwsuur ligt. Daar hadden ze gisteravond een jubelende alsook schokkende animatie Hoe Nederland Te Vernielen door 1 miljoen huizen te bouwen in 10 jaar tijd. Randstedelijk Landschapsvandalisme na de break.

We schreven het vijf jaar geleden al, in het topic over TriState City, dat idiote plan om van Nederland een stadsstaat voor 30 miljoen mensen (!) te maken. Een brug en een weiland te ver.

Willen we het in Nederland een beetje leuk houden dan is er plek voor 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Met 15 miljoen mensen rij je probleemloos naar je werk en zit je rustig in de trein, bioscoop en restaurant. Met 15 miljoen mensen kun je gratis parkeren bij de AH en ben je snel aan de beurt bij de Action, de Efteling, het UWV, de bouwmarkt, ziekenhuis, sportschool en de Hema. Met 15 miljoen mensen kun je nog een plekje op het strand vinden op de eerste zomerdag. Met 15 miljoen mensen kun je nog een uur lang wandelen op de Veluwe en geen hond tegenkomen. Met 15 miljoen mensen is het domweg gelukkiger in Dapperstraat, Den Haag en Den Burg. Met 30 miljoen mensen niet.

You will eat nothing and you will be hungry