:

800.000 inderdaad naja om precies te zijn tussen de 670k en de 828k. En het aantal is dalende.

Totaal aantal hout-gestookte installaties

2006-2007 2003 1996 1992 1990

1,3 miljoen 792.000 862.000 897.000 915.000

Probleem is dat in het onderzoek van 2006 ook de niet gebruikte installaties zijn meegenomen waardoor het aantal hoger uitvalt. Verder in het onderzoek blijkt ook:

---

"Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat veel houtkachels ouder zijn dan vijftien jaar. De meeste oudere houtkachels hebben een slechte verbrandingsefficiëntie en daardoor een laag rendement. Nieuwe houtkachels, voorzien van een keurmerk, hebben een hoger rendement, waardoor de emissie schadelijke stoffen lager is. Uit het onderzoek blijkt dat vrijstaande houtkachels het meeste aantal branduren per jaar hebben, gevold door inzethaarden en open haarden (respectievelijk 525, 393 en 137 uur per jaar)."

---

Oftewel respectievelijk 21 dagen per jaar, 16 dagen, 5 dagen. Waarbij de oude houtkachels van 15 jaar of ouder dus het meeste branddagen hebben. 21. Nou ik kan je vertellen dat als jij je houtkachel van 15 jaar oud 21 volle dagen per jaar aan heb staan je hoogstwaarschijnlijk simpelweg een oud huis hebt zonder alternatieve mogelijkheid om te verwarmen. Zet dat even af tegen de biomassacentrale die 80 vrachtwachtens hout verbrand per dag 356 dagen per jaar. Zie voor een leuke toevoeging hierop even de " ** " beneden.

Overigens een nieuw onderzoek toont aan dat de dalende trend van 1.2% per jaar doorgezet naar 2020 praat over tussen de lage schatting van 687.000 en de hoge schatting van: 828.000 maar waarbij het aantal kachels met keurmerk en dus veel lagere fijnstof / c02 emissie stijgt.

Daarnaast staat er nog een heel stuk over dat het aandeel van fijnstof in stedelijke gebieden allemaal moelijk meetbaar is maar:

----

Uit de verkennende studie in stedelijk gebied blijkt dat de houtverbranding in de winterperiode met een bijdrage van 4% klein, maar relevant is. Voor de zomerperiode is deze bijdrage verwaarloosbaar

---

**En verder heel leuk:

---

In landen waar veel hout verbrandt wordt in de winter (bijvoorbeeld Canada en Zweden) kan de bijdrage van houtverbranding aan luchtverontreiniging erg hoog zijn, tot wel 90% (Boman et al., 2003; Naeher et al., 2007). Vaak is de houtkachel in deze gebieden de primaire verwarmingsbron. In Nederland wordt vooral aardgas als primaire verwarmingsbron gebruikt. Hierdoor zullen de hoeveelheid houtkachels in een gebied en het aantal stookuren per jaar in Nederland veel lager zijn

----

Waarbij wij dus momenteel op 4 procent zitten. tov Canada met zijn 90% en wat gaan wij doen: aardgas afschalen en, ... jawel.... *hout stoken in biomassa centrales!!*

Naja heel veel leuke informatie dus te vinden op: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609...

Mijn conclusie is dus dat het het allemaal inderdaad niet gebagetalliseerd *hoeft* te worden omdat het ten eerste allemaal gewoon wel meevalt, ten tweede het aantal houtkachels zowiezo dalende is en het percentage laag-emissie gekeurde installaties hoger wordt en het dus een zichzelf oplossend probleem is, maar dat dus dat allememaal weer teniet wordt gedaan omdat we aardgas gaan vervangen voor biomassa centrales. Top!