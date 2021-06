Het begint een traditie à la Super Bowl te worden: in de aanloop naar een groot voetbaltoernooi zetten een zooi vergane bekende Nederlanders zich in ruil voor een berg knaken ongelooflijk voor lul in ongemakkelijke commercials met de kleur oranje als gemene deler, en ze proberen elkaar allemaal af te troeven met vreselijke dialogen, een heel hoog 'mijn buurvrouw heet Gerda'-gehalte, troep die helemaal niemand nodig heeft en verschrikkelijke muziek, en dat allemaal onder het mom 'hè gezellig zo'n voetbaltoernooi met al die verbroedering en saamhorigheid met z'n allen'. Nou, als wij ons 45 minuten lang hebben zitten ergeren aan het lamlendige spel en het tactische onbenul van die elf van hot naar her hollende dwaallichten van Frank de Boer, dan willen we RUST aan de kop tijdens die reclames om te kunnen werken aan een emotioneel herstel, maar we krijgen een corpulente Wesley Sneijder in een gabberpak die samen met Charly Lownoise, Mental Theo, Cheque van Gelder en een stel vage vogels de oren van je kop kraait. En die van de Jumbo, daar krijgen we ook extreem weinig vocht van. De commercials staan allemaal na de klik, u mag uw favoriet aangeven en nee, dit is geen advertorial, voor een advertorial kunt u mailen naar paarsebroek@geenstijl.nl, en tijdens dit geweld speelt Jong Oranje in de halve finale van het jeugd-EK tegen Jong Duitsland, LIVE op NPO3.

