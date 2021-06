Man, man, man, in Amerika zijn ze een tikje doorgeschoten in de verering van hun makkers in het blauw, maar in Nederland knallen we volledig de andere kant op. Hier is er zo weinig respect voor de sterke arm der wet dat geboefte er niet voor terugdeinst om politieauto's open te breken. En als een agent dan een heterdaadje doet, bepaalt een stelletje pennenlikkers achteraf dat hij zijn dienstwapen niet mocht trekken. Dat hij blijkbaar maar gewoon foei had moeten zeggen of heel lief en beleefd had moeten vragen of ze alsjeblieft het gestolen vest en politieuniform weer netjes terug in de auto willen leggen. Dan mag de hardwerkende diender alsnog blij zijn dat hij niet strafrechtelijk wordt vervolgd, maar dat de zaak "binnen de politieorganisatie zelf wordt opgelost". Niet dat iemand gewond raakte bij de actie. Het is alleen dat respectloos tuig dat met hun steelklauwen in een politieauto graait niet onder de ernstige misdrijven valt en daarom mocht het dienstwapen niet in actie komen en moest hij ze maar laten rennen. Met zo'n instelling kweek je als organisatie natuurlijk nooit enig respect voor het blauw op straat.