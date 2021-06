We vinden je een goeie gast. Een toffe peer. Een jofele gozer. Een koning en baas. En niet zelden een medestrijder met enorm belangrijke bijdragen aan het publieke debat inzake islam, islamisering, dom-links, het falen van de sociaaldemocratie en vooral alles pro het vrije woord. Zelfs je films zijn niet allemaal weerzinwekkend middelmatig met dialogen om te huilen zo slecht, wat voor Nederlandse begrippen echt een grote prestatie is. Maar gast echt WTF, 'een nationale coronaherdenking'?

Hou op met ons nu hoor! De pis is sowieso al snel lauw bij de gedachte aan wéér een 'Nationale Herdenking', want aan alleen al aan 4 mei hebben we zes miljoen keer genoeg, maar dan ook nog die lauwe, laffe, diepdeugende Verbinding & Dialoog bukken en knielen symboliek er overheen is wollah niet te harden. 'Samen met 'twitterpastoor' Jan Jaap van Peperstraten, predikant Coen Wessels en imam Azzedine Karrat'. Seriously pannekoek? Solliciteer je voor een plekje in het comité 4 en 5 mei? Wil je Op1 presenteren? Heeft de PvdA je een Staatssecretaris van Cultuur-aanbod gedaan? Ben je soms ook al buren van Femke Halsema?

Nogmaals: niet nóg een Nationale Herdenking! Dit land, dit volk, kan geen Nationale Herdenking inclusief dat onvermijdelijke NPO-goedmensencircus meer aan. Echt niet. Dit land, dit volk, is Nationale Herdenking-moe. Heel. Erg. Moe. Dit land, Eddy, is het ZAT. C'est ça. Weet jij als geen ander. Er is reeds te veel deugaids, te veel uitzaaiende fatsoenskanker, te veel 'verbindende' stukjes 'dialoogvorming' en 'samen met elkaar stilstaan' op het regenboogzebrapad. Het breidt zich alleen maar verder en verder en verder uit.

Wat dacht je, laten we de inmiddels oneindige reeks aan talentloze kut-BN'ers gewoon nog een extra nationaal momentje gunnen waarmee ze zichzelf naar het middelpunt van de belangstelling kunnen opdringen? Lekkere NPO-thema-avond er van maken gelijk ook maar dan? Echt iets voor Talitha Muusse om te presenteren. Of Emma Wortelboer. Qua panel: Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers, Diederik Gommers en Ab Osterhaus hebben vast wel belangstelling.

Trouwens, corona herdenken...wordt dat dan weer zo'n sterrennarcismespelshow met Frits Sissing? Iedereen Opkankeren Tegen Covid? Wie Van De Drie: Corona, Cavia of KRO? Coronapatiënt Zoekt Ventilator? Wie Is De Supersreader? Of wil je het lekker ons kent ons bescheiden houden? Leuk kunstwerkje van Jeroen Henneman ergens in een Amsterdams park en dan tegelijk in Zwolle witte ballonnen laten oplaten door prinses Laurentien die daarna een ligusterhaag plant voor elke coronapatiënt op de IC? Thrillertje over een uit een geheim lab gelekt coronavirus van Thomas Ross erbij als boekenweekessay? En dan een film met Cees Geel in de hoofdrol als terminale coronapatiënt? Zoiets?

Kan niet hè? Nee. Gaat niet gebeuren. Snap je zelf natuurlijk ook wel, cinemamans. Gouden kalf pik dat je er bent. Onze gouden pik hè, daar niet van, maar: een Nationale Herdenking lekker symbolisch verbindend samen met een katholiek, protestant en 'n moslim? Naaaaaaaaaaaaaaaaaah! Benne gij ineenen koekwaus geworre of wa?

Weet je wat, lees zelf nog een keertje onderstaand citaat uit KRONCRV-clubblad Trouw, laat dat een nachtje op je inwerken en beantwoord deze wezenlijke vraag: wat vind je er nou zelf van?

"In de oproep van Terstall en de drie geestelijken pleiten ze voor een nationale viering met werkonderbrekingen en stilstaande treinen. Scholen, gemeenten, bedrijven en voetbalclubs zouden bijeenkomsten kunnen beleggen. Het viertal vindt dat herdenking ‘neutraal’ en ‘veelkleurig’ moet zijn."

*Boks*