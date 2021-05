Gevonden in de krant waar ze tig keer per jaar opinie-, hoofdredactie- en ombudsstukjes plaatsen over het podium geven aan malloten. Schitterend stukje geest-uit-de-fles denken door woke Nederland waar ALLES kapodt moet. Dit soort mensen hoor je trouwens nooit over het corrupte Booking.com of over vogelmoordenaars Vattenfall. Enfin, vroeger, toen je nog 1 soort mayonaise had was alles beter. (Wat overigens niet waar is, want mayonaise kun je ook zelf maken in een handomdraai). Diversiteit is een mooi iets, maar niet in het supermarktschap. Vreemde luchtjes in portieken was ooit de Ultieme Wens van links, maar ook dat is nu omgedraaid. Dood aan het spruitje, leve de wereldgerechten. Maar niet dus in uw supermarkt. Eén volk. Eén rijk. Eén mayonaise. Iemand nog een boterham met pindakaas?

Of liever corn flakes?