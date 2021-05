Nu even over echte mannen. Het heren 15 tal van Nederland Rugby promoveert vanmiddag naar het rugby europe championship. De klasse onder het zes landen en heeft nu kans op een wk ticked 2023. Ok dat gaat denk ik niet lukken maar het is de hoogste klassering in 20 jaar. Knappe pot die een dominant Nederland nog bijna uit de handen liet glippen toen de Belgische voorwaartsen op stoom kwamen in de tweede helft. 21-23. Voor de poorten van het frietkot weg gesleept! Terug te zien op ziggo of op het interweb. Of samengevat: youtu.be/Is02UBHCM9k mist wel heel veel actie.