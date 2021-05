Ja, de huizenmarkt is kapot (er zit een spreekwoordelijke clown achter de schmink) en dat is voor heel veel juniortantes met grootstedelijke nesteldrang hartstikke vervelend. Er zijn heus wel wat opties: andere baan, harder werken, extreem veel mazzel hebben, paar krantenwijken erbij, naar Noordoost-Groningen of Hongarije verhuizen, alles op rood in het casino, alles op Cardano, Dagobert aan de haak slaan, erfenis, Staatsloterij winnen, gewoon accepteren dat je de boot hebt gemist en huren. ÓF je doet als Nathalie uit Scheveningen: goh laat ik eens EEN MILJOEN crowdfunden voor mijn droomhuis. Het gaat haar niet om het bedrag maar ze wil wel EEN MILJOEN. Dat tellen we wel even uit voor u: 1. Zoveel miljoen. Mevrouw kan nu een ton financieren, equivalent van een bruto jaarsalaris van pak 'm beet een zak peren, en dat is precies niks. Daar kun je nu niks voor kopen, the times they are a-changin', maar daar kon je tien jaar geleden ook zo goed als precies niks voor kopen. Oneerlijk, volgens Nathalie, die EEN MILJOEN wil hebben. "Dat klinkt veel" nou dat is het ook. Voor de heb, voor haar droomhuis. Ja Nathalie, we willen allemaal wel een rijtjeshuis in Amsterdam.