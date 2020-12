Het woningprobleem bestaat uit 2 delen in Nederland. Er is ten eerste sociale huur, dit is de markt die door immigratie van buiten de EU wordt verwoest door de VVD, dus het soort immigratie waar mensen in de eerste instantie aan denken.

Het tweede probleem is echter de EU. En geloof het of niet, dit is een NOG groter probleem, op vele manieren.

Wat er nu gebeurt in Nederland is precies de reden waarom de Britten er niet meer tegen konden en de EU gaan verlaten, complete woningnood en chaos door toedoen van de EU. Er wordt altijd net gedaan of Britten opeens spontaan besloten om te vertrekken, maar daar is complete verwoesting aan vooraf gegaan.

Binnen de EU geldt vrij verkeer van personen, dat klinkt natuurlijk leuk maar is een tragedie voor landen die wel wat te bieden hebben. In de praktijk komt het er op neer dat heel Europa naar 3 of 4 landen trekt om hier hun geluk te beproeven. Zij noemen zichzelf dan volledig onterecht "expat" en gaan bij de Albert Heijn, een magazijn of de Mc Donalds werken. Tegelijkertijd gaan zij op zoek naar een woning, U kent ze wel, al die goedlachse Italianen en Grieken die met zijn vieren of vijven een apartment van 3000 EUR p/maand huren. Leuk voor de verhuurder maar een drama voor de Nederlanders. Als deze EU onderdanen wel succesvol zijn als stel of groep, kopen zij een huis. zij worden namelijk NIET afgerekend op een eventuele studieschuld.

Dan is er nog de probleem rondom de ECB, rentes en andere EU derrie.