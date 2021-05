Het gaat dus al vanaf begin november wat stroef in Ethiopië [Afrika, maps]. Het is de Ethiopische en Eritrese overheid met steun van Somalië en Djibouti versus een opstand in de Ethiopische Tigray-regio. En nu is er dus een inheemse journalist, Sisay Fida (say his name) die o.a. voor de BBC werkte, doodgeschoten. Volgens meerdere berichten behoorden de daders tot een van de rebellenfacties. Maar alsof dat nog niet erg genoeg was, is overheid-kritische New York Times-journalist Simon Marks nu ook nog eens het land uitgezet. Kortom, hoogste tijd dat de EU zich er tegenaan bemoeit, en dat doet het dus ook.

"The EU is seriously concerned about the shrinking space for freedom of the media and harrassment, arrests as well as restrictions imposed on Ethiopian and international journalists in Ethiopia. The recent news about the killing of one journalist from the Oromia Broadcasting Network is completely unacceptable and the case must be thoroughly investigated. “The expulsion from the country this week of a journalist from The New York Times is also a matter of serious concern.”" Jammer dat het land het zichzelf zo moeilijk maakt, misschien dat het uitrollen van Cardano er tot vrede leidt.

