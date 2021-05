Tussen het afgrijselijke geweld van het Songfestival door (alleen van het supervage Oekraïne kregen we een heel harde Bravo-vibe, hier LIVEBLOG) raakt ook nog wat muziek voor normale mensen met oren de schappen. Vorige week werden we verwend met de nieuwe bluesrammer van The Black Keys en deze week is het voornamelijk troep. Wie wél heel cool is, is Robert Finley, een in soul gespecialiseerde bluesgod uit de Deep South, met zijn autobiografische reis als Sharecropper's Son in Louisiana. Geproduceerd door Dan Auerbach van The Black Keys: die zit niet in stil. Van Robert Finley weten we ook zeker dat hij NIET naar het Songfestival heeft gekeken. Hij is namelijk zo blind als een deur. Andere nieuwe albums afgelopen week: Monster Magnet, John Hiatt, wat vage metal en vooral veel ondefinieerbare troep. Fijn weekend nog.

Monster Magnet (Rock)

John Hiatt is in Asheville en dat is inderdaad een heerlijk stadje

Debauchery (Metal)

Lord Huron (Een soort indie Freek Jansen maar dan zonder WOII)

Lambchop (breekbaar gejengel)

Reigning Sound (Heppie de Peppie rock&roll)

Twenty One Pilots (Alternatief softijsje met discodip)

Mat Kearney (Pop met americanamayonaise)

Mdou Moctar (Afrikaanse synthy gitaargast)

Dayglow (Geen idee)

Matt Berry (Vage progrock of zo, we willen niet meer)