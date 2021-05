ChristenUnie-herder Gert-Jan Segers op 3 april jongstleden: "Vandaag willen we ook duidelijk maken dat wij als partij geen deel kunnen uitmaken van een vierde kabinet-Rutte." en "Het vertrouwen dat hij (Rutte, red.) die andere politieke cultuur kan vormgeven en dragen, is er bij de fractie niet." Stevige woorden en een duidelijke afwijzing van een nieuwe regeerperiode onder leiding van VVD's doctrinemaker. Laten we eens kijken hoe dat vandaag uitpakt in de praktijk. Aan het woord dezelfde gristenhoeder Segers over het uitsluiten van Rutte in deze formatie: "Ik heb dat minder persoonlijk willen maken, omdat het anders net lijkt of alles staat of valt met één man en dat is niet zo." Zo, die formatiedeur staat weer wagenwijd open. Nu is een premierschap van Herr Rutte plots geen probleem meer. Over Kabinetsdeelname wilde Segers nog niets zeggen, maar gooi er een paar loze beloftes over een radicaal andere bestuurscultuur tegenaan en GJ zit gewoon weer naast Sigrid op Ruttes schoot. De muiterij van de coalitievriendjes bleek slechts een toneelstukje en Rutte 4 ligt weer op koers. Waarbij Kaag nu dus hardop pleit voor VVD, CDA, D66, GL & PvdA. Zeg maar dag tegen je tegenmacht & is Segers te laat?