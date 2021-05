"Als veertien- of vijftienjarige werd Chun vanuit China naar Nederland gesmokkeld en tewerkgesteld in een restaurant"

Ja, het spijt me zeer, maar dan ''hoort'' Chun niet in Nederland. Hij had allang uitgezet moeten worden, en moet dat m.i. nog steeds.

"China wilde 'm niet terug wegens geen paspoort, Nederland wilde 'm niet omdat hij niet werd geloofd."

Maar dat is dus het absurde: China, of Marokko, of Irak, of Afghanistan, of Somalië, etc, etc, 'willen' hun eigen onderdaan - géén Nederlander, hè - niet meer terug, en DUS moeten wij hem maar houden, een permanente verblijfsvergunning geven, een sociale huurwoning, en een uitkering.

Er moet veel, heel veel aan dat volslagen debiele systeem van immigratie en asiel veranderen. Dát, of op termijn: geen verzorgingsstaat meer, 20 miljoen inwoners aantikken before you can say Jack Robinson, en daarna gewoon verder, het ontstaan van no-go areas in grote steden, totale ontwrichting.

Ik zit er niet echt op te wachten.