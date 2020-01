Gele krokodil van de maand, uit dit draadje van Ome Harald, die Chun ooit in een fortune cookie vond en als familievriend hield. Chun is een Chinees die per ongeluk in Nederland is. Zijn verhaal: uit China gesmokkeld, ongeveer in 2003, toen hij ongeveer 15 was. Tegen zijn zin, tewerkgesteld bij een Gouden Draak of een Chinese Muur of een andere provinciale afhaalspecialist in pekingeend & gebakken big in zwarte bonensaus. Mishandeld, opgesloten, onbetaald en uiteindelijk vrij-, en aan zijn lot overgelaten. Eenzaam in Groningen, illegaal maar toch met onderdak, want dat is Nederland. Werken mag dan weer niet, want illegaal - ook dat is Nederland.

Weggaan kan niet: China wil 'm niet omdat hij niet kan bewijzen dat ie Chinees is, al schreeuwt zijn etnische profieltje nog zo hard om r/l-glapjes. En Nederland, waar hij nog nooit van gehoord had tot hij hier in een smokkelcontainer arriveerde, geeft 'm geen verblijfsvergunning - zijn verhaal wordt niet geloofd, en de bureaucratie is onvermurwbaar - óók dat is Nederland. TL;DL (damn die is flauw - red.): Illegale Chinees die terug wil, kan niet weg maar mag ook niet blijven. Een levende dode, in dit extreem ontwikkelde, hoogbeschaafde land. Iemand nog een mandarijn...?

