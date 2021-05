Kijk, stukje boos rechts zuur van de baas van Pinkpop Jan Smeets (137) in de Volkskrant. Of althans, hij heet Jan Smeets en zo heet verder niemand, dus dat moet hem zijn. Of toch niet, ach, who the hell cares. Hoe dan ook, stukje zuur in kwestie is gericht TEGEN Pieter Omtzigt (CDA). En dat hoor je nou zelden, een anti-Omtzigt-geluid. Elk verstandig mens onthoudt zich namelijk van anti-Omtzigt geluiden aangezien Omtzigt zo’n beetje de enige was van 150 (!) Kamerleden die écht wat kritisch deed voor de mensuh waarvoor uitsluitend hulde, bloemen en sensibiliseringstoeslag (okee ook voor jou Renske Leijten). Jan Smeets echter heeft hét boek van Omtzigt gelezen en volgens Jan Smeets is dat boek een soort Ecce Homo meets het oeuvre van Thierry Baudet, oftewel zelfpijperij en autofellatio ter meerdere eer ende glorie voor & door de auteur in kwestie.

Bovendien weet Jan Smeets: ‘veel’ van die door de toeslagenhorror getroffen ouders moeten niet zo janken want dat waren stomme fraudeurs terwijl Omtzigt het daar helemaal niet over heeft in zijn magnum opus. Right. En daarom moet ‘zonnekoning’ Omtzigt gewoon snoeihard een functie elders krijgen en snel een beetje. Aldus Jan Smeets. In de Volkskrant. Zou Jan Smeets een pseudoniem zijn van Bert Wagendorp? En doet Jan Smeets het met Fatima Dakmar? Pinkpop, bestaat dat eigenlijk nog? Heeft de echte Jan Smeets zich wel al laten vaccineren want hij klinkt er babyboomer & gepensioneerd genoeg voor? Vragen, vragen, vragen.

Bonusbrief. Azijnbode-abonnees. Altijd één streepje vromer dan hun eigen dagblad