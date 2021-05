Even zodat u weet waar de Belgjes zoal mee bezig zijn en dan bent u meteen bijgepraat als 'Remco' weer eens trending is op Twitter. De kazige knaap in het midden van de foto is dus Remco Evenepoel. Remco is een soort Mathieu van der Poel, maar dan een pak slechter en met een stuk minder talent. Maar die Remco wordt in België dus gezien als de superieure Godenbestuiving van restjes Eddy Merckx, Gert Verhulst, Jacques Brel, Hot Marijke, Tom Waes en Lorenzo Staelens - zeg maar de grootste Belgen aller tijden. En Remco (voetbalde ooit nog bij PSV, wat kan hij niet) mag vandaag in ónze Ronde van Italië tegen een paar bergen op fietsen met de finish op een grindpad en dan zit heel België (alsook een flink deel van Zuid-Nederland) weer te gluren naar de harde stang van Remco. U weet dat wij hier op GSHQ ook heel goed zijn in het ons niet uitsloven terwijl we bier drinken, en daar is wielrennen dus de ultieme kijksport voor. Dat kan dus op Eurosport bij het komische duo Karsten Kroon en Jeroen Vanbelleghem. U juicht trouwens voor rugnummer 216, Bauke Mollema, de Adelaar van Zuidhorn.

UPDATE: Jody Bernal wint en pakt roze. Remco slechts vierde, alle Belgen in verwarring: de man die nooit wint, wint weer niet.

Oefff....