Francis Bacon. Fenomenale schilderijen en een geweldige kunstenaar. Schilderen en zuipen. En dat dan elke dag. Openlijk homo in een tijd dat dat niet echt geaccepteerd was. Zijn werk ging voor miljoenen en was tijdens zijn leven al een succes en gaf daardoor graag rondjes champagne weg in zijn favoriete café. Hij gaf niet om geld en bleef schilderen in zijn kleine afgetrapte atelier. Ooit liep hij langs een galerie en zag werk hangen van hem zelf wat hij ooit aan de vuilnis had mee gegeven. Hij heeft het ter plekke gekocht en op straat kapot getrapt. Het was nou eenmaal niet goed genoeg.