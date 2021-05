Zoekerdezoek, help de popo, vindt de klootzakken maar struikel vooral even over deze zinnen. "Op maandagavond 10 mei 2021 is een 2-jarig kind gewond geraakt tijdens een schietincident in omgeving van metrostation Kraaiennest. Het jonge slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest ter observatie de nacht blijven." Een kind. Van twee. Gewond.