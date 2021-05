Geen zin meer in foto’s van prikmomenten op sociale media? Kijk je met scheve ogen naar relaxte ingeënte senioren in de winkels? Grote kans dat je aan ’prikjaloezie’ lijdt. „Ik heb het heel erg. Het is groenmakend”, zegt sociaal-wetenschapper Linda Duits (44).

1 Voor wie geen idee heeft, wat is prikjaloezie?

„Het is de afgunst die je voelt als iemand anders al wel gevaccineerd mag worden en jij nog moet wachten. Het is niet dat je het de ander niet gunt. Het is het verlangen om weer deel te nemen aan de samenleving zoals die was vóór corona. Die vaccinatie draagt de belofte in zich van het ’oude normaal’.” Universitair docent Linda Duits droomt er letterlijk over. „Een vriendin die arts is gaf me stiekem twee shotjes AstraZeneca.”

2 Schaam je je voor vaccinatienijd?

„Nee. Mensen begrijpen het. Herkennen het. Iedereen verlangt naar hoe het was.” Duits noemt jaloezie ’een smerige emotie’. „Eentje die ik helemaal niet wil voelen, niet in mijn liefdesleven, niet in mijn vriendengroepen, nooit. Een vriendinnetje heeft hodgkin gehad en is gevaccineerd in het ziekenhuis’. Had ik maar kanker gehad’, schoot door me heen. Afschúwelijk om te denken, maar zo erg is het dus.”

3 Waar komt dat gevoel vandaan?

„Ik wil hier uit. Hupsakee, schouders eronder, doorprikken en weer normaal leven. Dat. Nog steeds vind ik het eng om covid te krijgen. Niet dat ik bang ben dat ik doodga, maar ik wil geen ’long-covid’. Zo naar als je het nu nog oploopt. Ik denk steeds aan mensen die op 5 mei 1945 nog zijn gesneuveld. Dat het net voor het einde misgaat en je de bevrijding niet haalt.” Cijfers over steeds jongere patiënten op ic’s wakkeren haar onrust aan. „Iedereen kan wel klaar zijn met corona, maar het woedt nog hartstikke om ons heen. Die onmacht. Ben je geprikt, dan ben je van die angst af.”

4 Je hebt tegelijk een ongeremde priklust

„Ik kan echt niet wachten. Ik smacht ernaar. Voel het in mijn hele lijf.” Duits fantaseert hoe ze haar mouw opstroopt en dat de GGD-medewerker het plekje schoondept. „De naald penetreert mijn huid. Geef me dat vaccin, spuit me vol! Het lijkt me zo lekker. En dan de rest van de dag een lamme arm; o heerlijk! Ik verwacht een ontlading. Elke keer als je nu de regels breekt en toch met meer mensen afspreekt, of in een drukke Albert Heijn staat, loop je risico’s. Van die mini-stress ben ik dan verlost.”

5 Trek je alle ’prikfies’ op sociale media nog?

Twitter staat vol met foto’s en teksten als: ’Er zit een vaccin in mijn arm! Ik ben opgelucht en dankbaar. Lang leve de wetenschap’. Maar steeds vaker volgt de reactie: ’Heel blij voor jou #prikjaloers’. Duits was in januari nog heel blij voor vrienden die werden gevaccineerd omdat ze in de zorg werken. De ene na de andere prikselfie verscheen op Instagram. „Die ik natuurlijk likete. Ik gunde het ze zó, juist omdat ze in de frontlinie staan, heel hard werken en veel zorgen hebben gehad om anderen te besmetten. Ze leven nu veel relaxter.” Maar toen ze een foto van het prikmoment van een Engelse vriend zag, voelde ze een stomp in haar maag. „Ik was echt jaloers. Hij is even oud als ik en niet kwetsbaar, maar woont toevallig in een land waar wel vaart is gezet met prikken.”

6 Vergroot de vaccinatiestrategie prikrivaliteit?

„Ik ben wel gefrustreerd over het Nederlandse vaccinatiebeleid. Ik vond het heel raar dat ze eerst mensen gingen vaccineren die binnen afzienbare tijd zouden overlijden. Het was logischer eerst de risicogroep te prikken die op een ic kan belanden.” De afgunst zou groter zijn, denkt ze, als wie geprikt is meer privileges krijgt, zoals nu in Duitsland. „Maar het is geruststellend dat onze ouders zijn gevaccineerd, dat je die niet meer kunt besmetten.”

7 Hoe lang moet je nog smachten?

Volgens het rooster is de 44-jarige Duits in juni aan de beurt. Voordringen zal ze nooit doen. En na de prik? „Wil ik naar een festival en met iedereen tongzoenen en dansen. Ik wil me weer tussen de zwetende lichamen door naar een bar wurmen. Het wordt een summer of love. We zijn helemaal klaar met appen en Zoomen en willen weer echt aan de praat.”

De lockdown vond ze eenzaam en killing. „Als single weet ik nu wat huidhonger inhoudt en hoe belangrijk intimiteit is.”

Ruim 6,3 miljoen prikken gezet

Tot nu toe zijn er in Nederland ongeveer 6,3 miljoen prikken gezet. De schatting is dat iedere 0,4 seconden iemand een prik krijgt. De bedoeling is dat iedereen boven 18 die dat wil voor 1 juli in elk geval één keer is gevaccineerd.