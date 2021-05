Hola en welkom bij de vierde ronde in het titanengevecht tussen onze Verstappen en modemannetje Hamilton. Deze keer op het meestal vrij saaie circuit in Barcelona. Al kan de kwalificatie wel leuk worden, want gisteren zagen we in de trainingen al dat het ontiegelijk druk is als iedereen op de baan zit. In die training zagen we ook dat Mazespin al na drie minuutjes naast de baan stond, dus die gaat vandaag weer keihard zijn best doen om laatste te worden. Achter de schermen staat de F1-organisatie net als de vorige race klaar om de honderdste pole position van Hamilton te vieren met emo-televisie. Vorige week stak Bottas daar een Fins stokje voor en we zijn benieuwd wie hem deze keer nederig houdt. Oh ja, goed nieuws voor alle Ziggo-kijkers: Jack Plooij zit nog in covidquarantaine in Portugal, zodat hij geen slechte vragen kan stellen aan coureurs. Komt er toch nog iets goeds uit deze coronacrisis. Voor nu is het tijd om de kinderen op te sluiten, een biertje erbij te pakken en één oog op de tijdenlijst te houden; we gaan kwalificeren!

UPDATE: We beginnen 10 minuten later vanwege reparaties aan de baan.

UPDATE: Hamilton pakt zijn 100ste pole. Verstappen P2 en Bottas P3.