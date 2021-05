Kijk nou, een nieuwe van Rivers Cuomo en z'n makkers. De eerste tonen van de nieuwe van Weezer kregen we al in 2019 en die latere knipoog naar Van Halen (†) zou gepaard gaan met een tournee met Green Day en Fall Out Boy (nu in 2022, in Groningen). Dat wordt keihard Punica drinken! Tussendoor kwam het vreselijke album OK Human tot ons - volgens de 'critici' prima te pruimen, maar die strijkers en dat hele orkest mogen ze vierkant door de plee spoelen. En nu is er dus de plaat Van Weezer en die is dus wél leuk! Laat u niks wijsmaken door 'recensenten' die de muziek proberen te ontleden tot in de haarvaten van de 'metal', dit is natuurlijk geen metal, dit is goed te pruimen muzak voor weinig avontuurlijke mensen met een midlifecrisis en die mensen hebben ook een welverdiend verzetje nodig. Ook komt deze vrijdag uit: de nieuwe van de verschrikkelijke Van Morrison, een mooi robbertje hiphop, een 'Black Malawian self-described queer/trans/boy king' (*) en een boel punk, met het Conor Oberst-achtige Iceage (hieronder) als onze favo. Fijn weekend.

Iceage (Luistertip! punk / noise)

Squid (postpunk)

Czarface x MF Doom (gruwelijke hiphop, Czarface = o.a. Inspectah Deck)

Anjimile (Black Malawian queer/trans/boy king met fijne stem)

Van Morrison (pijprookmuziek voor chagrijnige bejaarden)

Mighty Mighty Bosstones (ska)

Daniel Bachman (supervage instrumentale quatsch)

Will Stratton (hipster)

Descendents (punk, single, album komt 23 juli)