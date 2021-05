Het AD ratelde (mirror) bij gebrek aan beter nieuws deze ochtend maar weer eens de verplichte snelheidsbegrenzer voor auto's op. De Europese automobilistennachtmerrie waarbij ieder voertuig een verplichte snelheidsbegrenzer krijgt, waardoor hard rijden niet langer mogelijk is. Kortstondig sneller dan de limiet knallen kan dan alleen nog maar bij een noodsituatie of om een inhaalactie te voltooien, maar dat komt dan wel met irritante waarschuwingspiepjes en een registratie van de overtreding in de zwarte doos van het voertuig, aldus het artikel. Deze enorme clickbait is inderdaad een paar jaar terug voorgesteld door European Transport Safety Council (ETSC), maar de werkelijkheid ligt ondertussen aanzienlijk genuanceerder. De EU bekijkt momenteel een veel slappere versie van het systeem, waarbij het meer om een waarschuwing gaat dan om fysiek ingrijpen. Over de techniek wordt nog flink gediscussieerd en de voorstellen variëren van weerstand in het gaspedaal tot een piepsignaal of een waarschuwingslampje. Daarnaast is het systeem ook uit te schakelen. Nog steeds vervelend, omdat u dat wel elke keer moet doen als u de auto start, zoals bijvoorbeeld bij het start-stop-systeem en de lane departure vaak nu al het geval is, maar minder het doemscenario dat het AD schetst (en Autoweek braaf overschrijft (mirror)). Onder meer Duitsland, Frankrijk en Italië proberen het voorstel zo veel mogelijk af te zwakken om hun eigen auto-industrie tevreden te houden. Hoe het systeem er precies uit gaat zien, is dus nog onduidelijk. De feedback-periode op de wet is net afgerond en nu is het aan de Europese Commissie om zich nogmaals over het voorstel te buigen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onbekend en de kans dat het systeem al vanaf volgend jaar in elke nieuwe auto zit is erg klein. De meeste automobilisten zitten helemaal niet te wachten op zo'n babysittersysteem en hopelijk komt er uiteindelijk helemaal niet, maar het is in ieder geval een stuk genuanceerder dan het doemscenario van het AD.

En alweer weg