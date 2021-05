De veel te lage boetes in Nederland is waarschijnlijk een van de grootste problemen van het gedrag van al die lui die zich laten besmetten en vervolgens hun plaats opeisen in de ziekenhuizen ten koste van de echte eerlijke zieken.

In Spanje kost het in een aantal deelstaten EUR 600 per overtreding en als je geen goed verhaalt hebt kun je later ook nog voorkomen en een extra straf krijgen. In Zwitserland geldt een quarantaine plicht, eerste overtreding CHF 5.000 en een tweede CHF 10.000. In Nederland is het verrommeld en verkloot. Zie gisteren ook weer bij Ajax, wat een walgelijk publiek. Maar het mocht, want in groep.