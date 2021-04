Nou ja, hoe dan ook, met de voortschrijdende vaccinaties - ik heb zelf nu mijn eerste afspraak voor prik 1 over een dikke week - zal de pandemie toch langzaam maar zeker teruggedrongen worden.

En ik heb me nu al meer dan een jaar altijd braaf aan alle maatregelen gehouden, hoor. Over een aantal jaren zal wel duidelijk worden welke maatregelen zoden aan de dijk hebben gezet, en welke niet. Daar is het nu m.i. veel te vroeg voor. We zitten nog te zeer in de tijd van 'trial and error', zoals eigenlijk alle landen.

Maar ik word onderhand werkelijk schijtziek van al die ca 17,4 miljoen betwetende virologen/epidemiologen die allemaal exact weten wat goed is en wat niet.

Soms, in mijn somberste momenten, denk ik wel eens: bij een volgende pandemie moet je helemaal niks meer doen, niet meer behandelen in ziekenhuizen en op IC's. Laat mensen het maar lekker allemaal thuis uitzieken en overlijden ze daar, nou ja, jammer dan. In de middeleeuwen - en daarvoor - kwam ook van tijd tot tijd de Zwarte Dood langs en crepeerden mensen bij bosjes; dunde lekker uit en op zeker moment was de ellende gewoon weer voorbij. Survival of the fittest, een tamelijk meedogenloos systeem, maar in de wilde dieren wereld de gewone gang van zaken.