Tip voor het GVB: vraag een euro per overtocht aan elke fietser en laat die klerepont in het weekend eens per 10 minuten varen in plaats van eens per 20 minuten... wat is dat voor tyfusservice? Schoolvoorbeeld van communisme: het is gratis, maar service is kut (en dat geldt ook voor pontje Buitenhuis en Hemweg)! Dan Rotjeknor: prachtige fietstunnel in de Beneluxtunnel, idem in de Maastunnel, en dan heb je nog Erasmusbrug, Wilemsburg en Brienenoord... kijk dat zijn fietsverbindingen!