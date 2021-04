Als zelfs het OM vindt dat Ilyas en co weg mogen komen met een paar uurtjes schoffelen dan zijn we verloren.

Het was geen voetbalstadion waar dit gebeurde, Daar waar Ajaxieden Joden zijn, homo's uit Breda komen en alleen Den Haag supporters 'kanker' mogen gebruiken, nee, dit is op de openbare weg en fysiek geweld.

Ilyas en entourage moeten hiervoor tijdelijk opgeborgen worden en daarna het land uit gegooid. Extra onderzoek is noodzakelijk om te kijken waar die agressie vandaan komt en ook die organisatie, familie religie of wat dan ook moet zich aanpassen of krijgt een dikke houdoe en bedankt.

Het is verdomme 2021 en we knijpen nog steeds een oogje toe richting allerlei groeperingen want oh oh cultuur en religie enzo??!! Nee, nee en nog eens nee...

Je leeft in Nederland en daarvan mag je achter je eigen voordeur vinden wat je wilt maar buiten gedraag je je en accepteer je maar dat iedereen anders is. Zoniet dan is daar de deur...

Geweld tegen homo's afdoen met een werkstraf is te gek voor woorden.