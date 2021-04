Wat was het zwaar he? We weten het nog goed. Vanaf 23 januari 2021 gooide de ToeslagenMaffia de definitieve knoet over hardwerkend oncruciaal Nederland, 76 jaar na dato. Met als stellige belofte dat-ie er als eerste afging, de avondklok. Hetwelk natuurlijk niet gebeurde, want leer ons die leugenzieke doorbetaalde ambtenarenkliek kennen, dat hun luizige kudtbaantjes financierde met duizenden avondklokboetes per week. Want echt veel trok u zich niet van die avondklok aan. Half Nederland was opeens cruciaal, of onderweg naar een talkshow. Wat weer extralullig was voor Wouter de Winther, Gommers, Kuipers en Eppo van Nispen, want die waren echt op weg naar een talkshow. Weet u wat nog het allerergste is van het Einde van De Avondklok? Al die clandestiene wandelhondjes die nu massaal gedropt worden op verkoopsites zodat we over twee weken mogen klappen voor de dierenopvang en Rob Hoogland. Over viervoeters gesproken: in India proppen ze de mensenlijken nu in hondencrematoria's. Maar laten we niet in mineur eindigen op deze opgetogen terrasdag. IC-meneer Ernst "windvaan" Kuipers zit bij Beau dus die slaan we over. KOM MEE NAAR BUITEN, ALLEMAAL!

Hahaha. Zijn we er toch weer ingetuind...

