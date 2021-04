He guurders!

Een opgeluchte, uitgelaten en uiteindelijk de dag weer overleefd hebbende Digikluizenaar groet u.

Het begon allemaal lekker om 5 uur vanochtend. Hier een groetje naar @MickeyGouda en koffie en ochtend ritueel. En BAM daar begon de drama. Was een dame die totaal wasted was... Nuchter prima te doen, nu compleet niet te genieten. Dat hoop tenminste dat de oorzaak was, want anders heeft ze meer hulp nodig dan ik bijelkaar heb gehad in mijn leven. Lang verhaal kort: "Overal ellende, nee het ligt niet aan mij, maar mijn trauma's ... Kijk nog meer ellende" Nou, dat soort mensen kunnen beter gewoon een goede psycholoog DM'en denk ik dan, want ik was er wel klaar mee. Goed, nog even terug m'n nest in dan maar, even prikkels laten zakken. Toen aan de arbeid. U leest het terug op ervaringswerker,nl - het hele verhaal deel 1 over Verantwoordelijkheid nemen. Enigszins geïnspireerd door dramamadam. Toen de volgende depridoos, die probeerde te beweren dat een man die zijn dochter had verloren dat uit zijn duim zoog. Dus ik, gevoelig als ik ben, helemaal van mijn apropos. Dit betrof iemand die ik eerder als lotgenote een kaartje had gestuurd. Maar dat mens blijkt dus multilevel fucked up. Goed, dat heeft een beetje de hele dag door mijn hoofd gespookt tot ik het niet meer trok met alcoholvrij bier, en bah, een uitglijder viel mij ten deel een fles wijn is in naam der koning soldaat gemaakt en uiteindelijk wel weer rust gevonden. Daarna weer nuchter en 10KM gelopen. ok.