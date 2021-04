: Lezen vermoeiend? Fascinerend. Vergeleken met al die non-informatie via de moderne media? Een boek. Met die paperbacks kun je lekker in de marge krassen. Bij een mooi gebonden boek is dat uiteraard blasfemie.

Maar die verticale prijsbinding voor boeken. Elders is dat formeel verboden. Binnenkort geen plastic zakjes meer bij verse groente in de supermarkten. Gaat te veel ten koste van de omzet van de Unilevers van deze wereld waarschijnlijk.

Plus dat die landbouwgrond hier in één van de vruchtbaarste landen ter wereld, zo niet het vruchtbaarste, maar beter Vertimmerfranst kan worden. Eettentjes en modewinkels. Wij gaan leven van duurzame energie alleen. Jammer van die drie datacenters in de Noord. Leidingwater drinken is zo niet Coca Cola.