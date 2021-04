Nouuuu jaaaaaa zeg fascinerend nieuws. "Bendes smokkelen drugs via handlangers die in dienst zijn bij de grote reders. Bedrijven in de Rotterdamse haven zijn 'op grote schaal' gecorrumpeerd." Dat hadden we nou nooit verwacht zeg! Bedrijven in de haven op grote schaal gecorrumpeerd! Met Jantjes Ondermodaal die het eelt op de klauwen staan te werken in zo'n haven of bij zo'n reder, terwijl een kilo coke over 'de toonbank' gaat voor een prijs van een kilo coke. Met honderden kilo's die dag in dag uit de weg van Zuid-Amerika naar uw heerlijke neusgat zoeken. Pakketten coke die Montenegrijnse bemanningsleden per ongeluk van MSC-schepen laten vallen - heel toevallig precies in de vaarroute van viskotters. Honderden uithalers die iedere dag weer toegang weten te krijgen tot beveiligde gebieden in de haven, niet aangepakt (kunnen) worden, en een dag later doodleuk weer als uithaler op het terrein rondbanjeren. Met om de paar dagen joekels van drugsvangsten. Met afgezaagde koppen op de Amsterdamse straten. Met godmothers die zomaar verdwijnen. Met Marokkaanse bendes die elkaar overhoop knallen met kalasjnikovs. Met jongeren uit de Bijlmer die bereid zijn drugsmoorden te plegen voor een paar duizend euro. En kijk straks in het café maar eens goed om u heen. "Drugssmokkelaars hebben in de haven van Rotterdam het hele logistieke proces in handen", zegt Jan Janse, het hoofd van de Zeehavenpolitie. WAUW hee.