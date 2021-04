M'n vorige ex was gek van Boudewijn de Groot. Ze liet me opeens in de steek na een jaar verkering. Ik probeerde haar nog te paaien met zijn muziek, maar missie mislukte. Toen kwam ik pardoes mijn vrouw tegen. Dat was in een middag en avond beklonken dat we bij elkaar wilden blijven. Dat is nu 49 jaar geleden, ik ben de gelukkigste man, denk ik.

Na een maandje of vier begon ze weer contact met me te maken. Dat ging toen nog met een draaischijftelefoon met tikken teller en brieven in een envelop met postzegel van 25 cent met een foto van Juliana erop. Maar ja, ik wilde mijn nieuwe vriendin niet kwijt. Die woonde al zelfstandig, ik had meer zekerheid bij haar. En haar moeder was verrie weg. De bons kunnen krijgen stond ik ook niet op te wachten.

Bij de vorige zat haar moeder er telkens tussen. Elke keer als ik belde per telefoon of aan de deur kwam zij eerst aan de telefoon of aan de deur. Misschien wist zij wel beter dat ik niet de enige was die belde. Want ze zei een keer: "Alweer?". Nee ik ben Tweejeetjes, oh, dan roep ik 'r maar effe weer. En we mochten van haar wel alles doen, alleen niet samen slapen. Iedere maand zaten we tellen volgens het boekje van de sexuele voorlichting, zoveel dagen voor en na enz. We namen steeds een grote gok.

Toen zij na mij een nieuwe vriend kreeg mocht zij opeens wel samen slapen met hem. De boodschap was duidelijk, mama zag me niet zitten. Meer ik leef sindsien lang en gelukkig hoor met m'n kids en kleinkids. Ik moet er niet aan denken, als ze de verkering niet had uitgemaakt had ik dit allemaal niet. Zij is inmiddels weduwe, ik zag bet op Mensenlinq.