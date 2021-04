Ach, ik woon in noordwest-Leiden. En we hebben alsmaar meer laagvliegende vliegtuigen, vaak op maar 700 meter. Soms loeien ze een minuut lang in mijn huis.

Ik ben hier geboren, 44 jaar geleden, een schitterende stad. Maar ik ga Leiden verlaten. Ik trek de vliegtuigoverlast niet meer, de stress begint mijn gezondheid aan te tasten. Het is heftig, een bulderend toestel op 700 meter over mijn huis, die soms bijna een minuut lang hoor. En we krijgen tot honderden toestellen per dag.

En dat is weer een VVD/CDA dingetje: Schiphol moet groeien.

Zo ziet u maar weer, alle partijen dumpen sh-t op de gewone man.

PS Voordat u gaat reageren met "het valt best mee in Leiden", vier dingen:

1.) Geluidsbeleving is iets lokaals. Ik zit in Noordwest-Leiden, vlak bij Oegstgeest, daar draaien veel toestellen in voor de Kaagbaan.

2.) Geluidsbeleving is iets individueels. Wat voor de een goed te doen is, is voor de ander ondragelijk.

3.) Geluid horen is iets automatisch. We kunnen ons gehoor niet uitzetten. Helaas!!

4.) U hoeft niet te zeggen dat ik weg moet trekken als ik er niet langer tegen kan, want dat zal ik al doen. Maar vraag uzelf wel af: als u er ok mee bent dat ik zoveel overlast heb van Schiphol, waarom zou een ander er dan niet ok mee moeten zijn als u overlast heeft van windmolens of andere keuzes van de overheid? We staan met elkaar, of we vallen apart.