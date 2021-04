Voor Sigrid Kaag is de hele wereld haar achtertuin, zoals een SP'er het gisteren zo schoon verwoordde, maar ondertussen worden in haar voortuin de smerige tegels gelicht terwijl in de volkstuin de hoon in volle bloei staat. Nu we aftellen tot de terrassen open zijn en we als redactie met onze laptops onder de arm gaan beweren dat we één huishouden zijn voordat we drie tafels aan elkaar schuiven en ALLE bitterballen met witbier bestellen die er op de kaart staan (u zult snel genoeg merken wanneer die middag is aangebroken als de hik-, boer- en spelfoutgeluiden steeds luidruchtiger uit deze website zullen opstijgen), is de roep om het opstappen van een opgestapt kabinet en/of een nieuwe gang naar de stembus waar we net vandaan komen de dagelijkse mineur op het interweb. Maar alleen daar: buiten zijn mensen allang weer stilletjes aan het doen wat ze altijd deden en/of waar ze zin in hebben, en de rest blijft toch wel vvd stemmen. We zíjn al een testsamenleving, alleen Den Haag lijkt niet door te hebben dat het Binnenhof het enige echte fieldlab is, en testbewijzen alleen worden uitgereikt aan hoge heren (m/v/die ene omgebouwde) die blijven drijven als ze in de Hofvijver worden gesmeten. Want voor te veel mensen is nu al veel te lang de eigen achtertuin hun hele wereld. Jongens. Wie doet de muziek en wat drinken we vanavond?