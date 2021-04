Lachen met de provincie. Gelderland gaat op aanraden van de vvd kijken naar windturbines zonder wieken. Deze palen schudden heen en weer door de wind en wekken zo energie op zonder enorme slagschaduwen of doormidden gewiekt gevogelte. "In Noorwegen en Spanje staan ze al", stelt statenlid René Westra. Klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Dit idee van de Spaanse start-up Vortex zit nog in de ontwikkelingsfase, dus de exemplaren die in Spanje staan zijn slechts testmachines. Het Noorse staatsenergiebedrijf Equinor kondigde hulp bij de ontwikkeling aan, maar plaatste zover bekend nog geen palen. Logisch, want zover is het bedrijf nog lang niet. Het experimenteert momenteel met een 2,75 meter hoog exemplaar die goed is voor 100 watt, minder dan één zonnepaneel. Vortex droomt van een 140 meter hoge versie (even hoog als de Erasmusbrug) die theoretisch goed zou zijn voor 1 MegaWatt. Netjes als het lukt (met nadruk op 'als'), maar dat is nog steeds aanzienlijk minder dan een moderne windmolen. Dan belanden de vogels weliswaar niet meer in de haksel, maar 140 meter hoge zwierende fallussen dragen niet echt bij aan minder horizonvervuiling. Weinig kans dat de NIMBY-klagers dan zwijgen. De Vortex-palen zijn dus niet de "game changer" die Westra lijkt te beloven, maar experimentele nieuwe techniek die in zijn kinderschoenen staat en niet de potentie toont om binnenkort, of überhaupt ooit, efficiënt windmolens te vervangen. Kijk uit Gelderland, de vvd toont hier slechts luchtkastelen.