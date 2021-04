Het hele land gaat naar de knoppen en dus heeft de Tweede Kamer even de tijd genomen een larmoyante Spotify-lijst door uw digibus te douwen. U lacht maar DIT is dus een afspiegeling van het volk: Anouk, Jantje Smit, Chef'Special, Marco Borsato, Racoon. Eenheidsworst, gemaakt door fantasieloze Top 40-troep, deugdelijke rommel uit de Top 2000, een emmer tranen en een brok algehele malaise in een vleesmolen (staat op de fractiekamer van de Dierenpartij) te douwen. Om te beginnen: iedereen met een moralistische of ideologische zeikboodschap in de titel van het nummer is AF. Zoals Ruben Brekelmans van de vvd met Don't Stop Believin', Sylvana Simons met Underdog en die gozer van Volt met Walking On a Dream. Iedereen met een nummer van Coldplay, dat kattengejank van dat wijf dat in zijn ballen is getrapt en de meest overschatte muziek van de voorbije honderd jaar, is ook AF. De Groot, Van Ginneken, Woppie: wegwezen. Alle mensen bij Forum die géén nummer van Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann of Debussy heeft gekozen zijn AF. Dat zijn ze dus allemaal. Vooral hard lachen om ene 'Frederik Jansen' die de marsmuziek van Wagner heeft ingeruild voor Leef van André Hazes. Ook lachen om Thierry Baudet met zijn keuze voor The Beatles, de beste band ooit volgens kinderen van tien. Iedereen die op een blokje-kaas-plakje-worst-feestje wil meemuilen in de Caballero-walm van de betweterige oom Jos begint gratuit over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en die plaat is ronduit afgrijselijk. Enfin, Thierry zal na een paar flesjes chardonnay wel weer een diepere betekenis aan Free As a Bird kunnen geven, zoals de dood van Lennon in combinatie met uitgestorven dinosauriërs, een neger met wie je zus niet thuis mag komen, een paar antisemitische appjes, een Forumcoin en nog veel meer interessante dingen.

Hanneke van der Werf van D66 is ook af, want zij heeft een nummer van een zwarte artiest (Kendrick) en dat is culturele toe-eigening. Pak melk Hanneke is niet alleen AF maar ook gecanceld. Hanneke van der Werf, racist. Voorts staat 15 miljoen mensen van Weggooier & Fluitpens weer op de kaart (bedankt Wiersma), worden we helemaal emotioneel van die PVV-lijst met hallucinante zooi (video onder, WTF De Roon) en het favoriete nummer van Sidney Smeets (Kleine Jongen) staat er helaas niet meer op. Sidney Smeets, jammer dan, we DM'en. Totale winnaar van het smakenfestival is een of andere onbekende gast van het CDA die kiest voor Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' - Psalm 23: De Heer is mijn Herder en dat maakt, samen met de keuze van een SGP'er, twéé vermeldingen voor Het Urker Mannenkoor. Goddamn. Robbertje muziek die ook te pruimen is na de klik, het is immers vrijdag, en als we dan tóch moesten kiezen gingen we bij de SP. Hele lijst op Spotify hiero.

Serieus, De Roon?

Kwint (SP)

Van Baarle (DENK)

Van Esch (Diertjes)

Herder (CDA)

Koekkoek (VOLT)

Sneller (D66)

Van Campen (vvd)

Leijten (SP)