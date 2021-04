Nog iemand die opstaat & spreekt over Smeets

Zo. De Kamer is weer een veilige ballenbak voor de boreale kleuters van Baudet! Wij gaan vanavond eens lekker het wachtgeld van Sidney Smeets opzuipen. Want hij heeft recht op zes maanden uitkering maar we gaan er van uit dat hij daar van afziet zodat dat wij geen zuurverdiende taxpoet hoeven pompen in een D66-Kamerlid dat nog vóór zijn eerste debat-deelname uit zijn fractie is gezet wegens, nou ja: u heeft het beduimelde bepotelde jongensboek inmiddels allemaal wel gelezen. Bovendien: Sisselsmeets wil volgens zijn eigen verklaring "voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht" en daar past afzien van gratis geld na ge-out te zijn op gore groomingpraktijken ook wel bij, dunkt ons. Terwijl we lekker wachtgeldpils wegtikken, kunnen we een paar zaken bespreken die D66 nu handig hoopt te ontlopen door Smeets' blarenbillen aan de achterkant van het station te verkopen voordat er nog meer nieuwe onthullingen op het voorplein in de krantenkiosk liggen.

Zoals: wat deed de partij van Sigrid & Sidney nou precies met de meldingen, getuigenissen en bewijsstukken die ze op 31 maart via GroenLinks in handen kregen? Hadden ze daarvoor werkelijk niets gehoord over de vele verhalen over Smeets, die al zo lang rondzingen? Wat is er in het "indringende gesprek" met Smeets na die melding gezegd? "Foei, niet handig, niet meer doen, Sid?" Wat zit er institutioneel scheef in de partij die chronische schuinsmarcheerder Pechtold aan Sigrid Kaag achterliet en hoeveel last krijgt het Nieuwe Leiderschap, dat graag minister van Europese Zaken wil worden in Rutte IV, nog van het predikaat 'pedopartij' dat de Polen nu op haar plakken? En was het inderdaad voormalig COC-cheffin, thans nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp die Smeets z’n ingang naar de D66-lijst was? Kortom. Voldoende volwassen borrelvragen voor vanavond. Verder zou Voormalig D66 Kamerlid Smeets het "respecteren" als u doet wat hij bij anderen naliet: hem met rust laten. Dus niet te veel DM'en herrie maken. Toedelewokie!

P.S. Nog even via DM: Nu we toch dat wachtgeld gaan uitsparen. Weet u wie er wél meerderjarig zijn?

