Nou jongens, wat is het toch weer spannend. De Gezondheidsraad komt vandaag met een spoedadvies over prikken. Eerst zei iemand dat prikken helemaal geweldig was, dus iedereen en z'n Sanna wilde wel prikken maar dat kon niet, want wij hebben Hugo de Jonge en HUGO DE JONGE KAN NIKS . Aanvankelijk was AstraZeneca ook voor 65-plus maar toen was het toch niet voor 65-plus, want er was te weinig bewijs voor de werkzaamheid. Dus kregen de mensen in de leeftijdsgroep 60 tot 64 en 11 maanden wél prikken van AstraZeneca en vielen alle mensen van 65 tot 70 buiten de boot. Nederland stopte met prikken maar al snel ging Nederland weer door met prikken. Toen bleek ineens dat AstraZeneca helemaal niet meer geprikt zou moeten worden bij mensen ónder de 60, want in Duitsland kregen een paar mensen trombose. Het was niet meer op één hand te tellen, zoveel mensen kregen trombose (het was namelijk op twee handen te tellen). ZIE JE WEL, riep Herrie Baudet, BLABLABLABLA. Ondertussen bleek in Nederland dat Mien, Sjaan, Truus en Simone en misschien ook nog wel Samantha trombose kregen van prikken, 5 personen op 400.000 prikken. In de hele wereld waren er 222 meldingen op 34 MILJOEN PRIKKEN alleen al in Engeland + de EU. Sjonge jonge jonge wat een enorme kans om trombose te krijgen, overigens kreeg Pietje erectieproblemen, Klaasje een klompvoet en André junior kreeg een nieuwe vriendin maar daar hoorde je dan weer niemand over. En vandaag beslist de penaltynemer van FC Paniekvoetbal, Hugo de Jonge die echt geen zák kan, dat we tóch weer doorgaan met prikken. En straks blijkt dat ergens in Engeland iemand onder de 30 een dikke lul heeft gekregen van AstraZeneca en dan stopt Hugo de Jonge meteen weer met prikken voor mensen onder de 30. En zo blijft dit kansloze circus zich herhalen, door en door en door en door, tot het jaar 2072, als de dan 94-jarige Hugo de Jonge trots aankondigt dat iedereen die wil een eerste prik heeft ontvangen.

PANIEKVOETBAL UPDATE - Gezondheidsraad heeft 'meer tijd nodig', dus 'onwaarschijnlijk' dat we morgen alweer gaan prikken

DUITSE UPDATE - Heee! Duitsers kopen Spoetnik.

WAPPIE UPDATE - Politie pakt meneer (37) op die AANSLAG (met vuurwerk) wilde plegen bij priklocatie. Het OM: "Hierdoor is ook de volksgezondheid in het geding: hoe minder mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het virus zal maken."

ZUCHT UPDATE - "In het conceptadvies, waarover de Raad vanavond definitief de knoop moet doorhakken, staat dat het beter is om geen enkel risico te nemen. Om het vertrouwen in vaccinatie in het algemeen niet te schaden, moet Nederland er voorlopig van afzien om mensen onder de zestig het AstraZeneca-vaccin te geven."

PANIEK UPDATE - Prikstop met een dag verlengd - ook vrijdag geen prikken.