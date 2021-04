Leefde Ien Dales nog maar. Die zou binnen de kortste keren een kabinet en een regeerakkoord in elkaar hebben geflanst. Ze zou Thierry en Geert keihard de huid volschelden als ze teveel praatjes hadden, Wobke, Segers en vd Staaij zou ze met hun hypocriete koppen tegen elkaar slaan, Rutte zou ze de kans geven om te laten zien hoeveel spijt hij had met een tandenborstel het binnenhof laten schoonmaken. Kaq madam Sieg zou ze in de Schildrtsbuurt plaatsen om haar te laten reciteren uit de Thora, Ploumen zou ze met een collectebus de buurt in sturen om geld in te zamelen voor de plaatselijke speeltuin, Ouwehand mag naar de visboer om voor iedereen een portie haring te halen, Sylvana mag muziek aankondigen, maar wel gezellige inclusieve muziek als Donald Jones (ik zou hem in je doosje willen doen), Azar Kan mag uitleggen dat hij familie is van Wim Kan, Dassen mag even bij tante Ien op schoot komen zitten terwijl zij voorleest uit Het Schaap Veronica en Boerin mag met Ien mee naar huis om een lekker potje te ketsen.

Ien Dales, we missen je nog elke dag.