Khadija Arib dacht zonder weerstand haar tijd als voorzitster van de Tweede Kamer te verlengen, maar nu is er toch een uitdager. Uit de gelederen van de PVV pakt de onverschrokken Martin Bosma de handschoen op en stelt zich kandidaat voor de functie. In 2019 nog uitgeroepen tot beste Kamerlid door een toonaangevend roze medium en allround aardige topgozer. Had in 2012 al tijdelijk de voorzittershamer in handen als invaller, zit al jaren in het bestuur van de Tweede Kamer, fungeerde de afgelopen jaren als ondervoorzitter en weet dus precies hoe het systeem werkt. Helaas is de verkiezing vooral een politiek spelletje. Als grootste oppositiepartij met weinig belangrijke functies in handen zou de PVV de voorzittershamer verdienen, maar de vraag is of een Kamermeerderheid al over het cordon sanitaire heen durft te kijken. Daarnaast is het meerendeel van de Kamerleden erg te spreken over Aribs voorzitterskwaliteiten en dat maakt het voor Bosma moeilijk om ze te laten kiezen voor verandering. Een lastige strijd die niet erg lang duurt, want de uitslag horen we woensdag al. Go Bosma!

Was best gezellig toen hij hamerde