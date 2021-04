: Het doet er niet toe wat ik denk, want dat is maar mijn persoonlijke mening. Het is niet dodelijker dan het influenza virus dat is ondertussen wel vast komen te staan.

Men schermt de hele tijd over het aantal besmettingen, maar hoeveel van die besmettingen leiden tot een merkbaar gevoel van ziek zijn?

Een virus dat zo gevaarlijk is dat men een test moet ondergaan om te weten te komen of men "het" heeft vind ik wat overdreven.

Wat ook wel vreemd is is het gegeven dat al een jaar lang niemand meer de griep heeft gehad, is dat niet opvallend?

Er zijn in het vrij recente verleden ook periodes geweest ( in binnen en buitenland) dat IC vol raakten, maar die cijfers worden verzwegen want men vertrouwd op het slechte geheugen van de bevolking. En dat was de gewone griep, duik maar in de kranten archieven en u zult het kunnen vinden.

Helaas leven we nu in een tijd waarin meningen belangrijker zijn en meer gewicht in de schaal leggen dan met feiten onderbouwde argumenten.