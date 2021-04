Nadat Putin in 1999 is aangetreden heeft de economie in Rusland pakweg 15 jaar in de lift gezeten. Na de bezetting van de Krim is die flink onderuit gegaan, en sindsdien stagneert het vooral. Daar is vooral de sterk gegroeide stedelijke middenklasse niet zo blij mee.

