Ik heb moeite bmijn gedachten te ordenen. En zou zeker wel koffie willen drinken op het plein ware het niet dat ik A geen koffie drink en B moet werken.

De gebeurtenissen van voornamelijk afgelopen nacht zijn ronduit stuitend. Dat D66 Rutte zou steunen, was al duidelijk vanaf het moment dat er twee verkenners kwamen. Nieuw Leiderschap werd gelijk overboord gegooid.

Dat het CDA totaal de Ballen niet had om Rutte af te vallen en Omtzigt wél is gewoon puur verraad naar hun partijgenoot. Omtzigt kan niet anders dan weggaan bij het CDA, die partij heeft hem niets te bieden. Behalve wellicht nog meer messen in zijn rug.

Je zag hoe ongemakkelijk Wopke 'Judas' Hoekstra stond toen hij zijn steun uitsprak over motie van afkeuring. Hij wist dat ie fout zat, en toch doorgaan.

Had Gert-Jan 'Joep' Segers het over een meloen doorslikken vier jaar terug, Nu weet iedereen dat hij het zaad vaan Rutte als glijmiddel heeft gebruikt.

De politiek heeft de mond vol over de verruwing van de samenleving. En dan zelf niet bin zien dat keer op keer op keer op keer op keer zij zelf er debet aan zijn.

Het was een wanstaltige vertoning. En vannacht zag je dus al de contouren van de enige nog mogelijke coalitie. En als dat mislukt, dan is het nieuwe verkiezingen, alleen zullen dat niet willen. CDA gaat kapot, CU gaat kapot en D66 zal de winst zien verdampen. VVD zal het wellicht iets minder doen.

Kortom, alles is er aangelegen dat deze coalitie gevormd zal worden.