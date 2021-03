: Aan die slaven wel. Helaas zijn die al even geleden overleden.

Hun nakomelingen zijn opgevangen, geïntegreerd, hebben in ons sociale stelsel mee mogen leven, hebben dezelfde kansen als alle kindertjes gekregen, hebben dezlefde carrierekansen gekregen (tegenwoordig met wat extra voordelen bij bijvoorbeeld overheid, die een actief aannamebeleid heeft waarin positieve discriminatie wel een dingetje is).

Maar excuses? Van mij? Hoezo? Als je dan toch hedendaagse slavendrijvers zoekt, ga dan even in diverse Midden-Oosten-gebieden zoeken. Daar lopen vandaag de dag nog slaven. Ga daar aan ide slavendrijvers uitleggen dat ze excuses moeten maken aan hun slaven. Kijken hoe ze daar tegenover staan.

Maar van mij zal je never excuses krijgen.

Kijk, voor die cruisemaatschappij, daar heb je dan wel weer gelijk in; die zijn dat wel aan mij verschuldigd. Was wel mijn opoe, ja?!