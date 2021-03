Kijk. Dat een mediapatriciaatsdochtertje dat bij gebrek aan soortelijk gewicht via de ene ophef na de andere omhoog is gevallen zichzelf 'journalist' noemt is een beetje dom. Maar dat de afdeling voorlichting van het RIVM denkt dat Sovjetpraktijken als een overheidsvideo beginnen met de woorden "Hoi mijn naam is Milou Deelen/ En ik ben journalist" bijdraagt aan de geloofwaardigheid van een instituut dat wetenschappelijk onafhankelijk heet te zijn, maar in de praktijk de helft van de tijd recht probeert te praten wat Hugo de Jonge nou weer krom heeft geluld, is van een incompetentie die toch wel aan het kwaadaardige grenst. Maar ja. Zo rolt onze overheid. Echte journalisten worden afgevoerd, en neppe worden gebruikt voor campagnes. Kijk morgen niet naar 'Rekenmodellen en het virus' (ook nog met die weggooier van een Diederik 'Pubquiz' Jekel) maar denk gewoon zelf een beetje na.

INSTANT UPDATE: +6824 journalisten



Hoi, leuke Guantamo outfit

Niet waar

Ondertussen op de SS Vaccinatiefaal